Jetzt ist die Katastrophe eingetreten: Die Afrikanische Schweinepest hat den Bestand an Masttieren erreicht. 1100 Tiere in einem Betrieb in der Uckermark sind am Wochenende getötet worden. Wo sich der Betrieb genau befindet, darüber schweigt die Kreisverwaltung aktuell, wird aber bald Farbe bekenn...