Ein „lang ersehnter Wunsch geht heute für unseren Verein FC Schwedt mit der Einweihung dieses neuen Rasenplatzes in Erfüllung. Das dritte große Spielfeld am Park Heinrichslust versetzt uns in die Lage, in absehbarer Zeit mit allen mehr als einem Dutzend Fußballteams hier zu Spielen und Trainin...