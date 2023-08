Nachdem es immer wieder Ärger und Beschwerden, zu den, durch die Bahn durchgeführten, Arbeiten am Bahnhof in Passow gab, hat die Stadt Schwedt nun ein Konzept vorgelegt, um den Bahnhofsvorplatz, und die Zugänge zu sanieren. Der Bahnhofsvorplatz in Passow, mit seinem historischen Feldsteinpflaster...