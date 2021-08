Seit dieser Woche wird in der Straße am Sportplatz (Stadtteil Neue Zeit) richtig geackert. Unter Vollsperrung wird die Straße in zwei Abschnitten saniert – bis zum Jahresende zunächst jener Abschnitt, der auch Bestandteil des städtischen Busliniennetzes ist und sich zwischen Berliner und Schill-Straße befindet.

Fahrbahnachse verschiebt sich leicht in Richtung Sportplatz

Die Fahrbahnbreite von 6,50 Metern bleibt dort erhalten, die Fahrbahnach...