Kurz nach 19.30 Uhr wurden am Mittwoch sieben Feuerwehren der Region Schwedt zu einem Brand zwischen Felchow und Schöneberg alarmiert. Gemeldet wurde ein großer Gebäudebrand. Am Ortsrand von Felchow war eine dunkle, schwarze Rauchsäule zu sehen. Der Brand ereignete sich auf einem Lagerplatz an ...