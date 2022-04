Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Mittwochabend in Schwedt aus. Gegen 20.10 Uhr ging der Alarm ein. Ein Kellerbrand in einem Wohnblock der Kastanienallee wurde gemeldet. „Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Rauchausbreitung durch die baulich bedingten Rohrdurchführungen ...