Auf dem Gelände der Firma Butting Behälterbau in der Schwedter Kuhheide ist am Donnerstagvormittag ein Baucontainer in Brand geraten. Der Container stand im Freigelände und war für einen Einsatz auf einer Baustelle mit Material und Werkzeugen bestückt. Aus den geöffneten Türen des Stahlcontai...