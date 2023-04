Aufmerksame Nachbarn hatten schnell reagiert und die Rettungskräfte der Schwedter Feuerwehr alarmiert. So konnte eine Gefahr für Leib und Leben der Mieter am Julian-Marchlewski-Ring verhindert werden. Aber was passiert nun mit den betroffenen Mietern und welche Maßnahmen der WOBAG, als Vermieter,...