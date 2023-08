Am Dienstagmorgen (8.8.) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 4 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Wichmannsdorf (Gemeinde Boitzenburger Land) gerufen. Der Dachstuhl des Gebäudes stand in Flammen und brannte vollständig aus.

Nach Angaben der Polizeidirektion Ost befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs zwei Personen im Haus: ein 29-jähriger Mann und dessen 56-jährige Mutter. Beide blieben unverletzt. Das Haus ist allerdings nicht mehr bewohnbar.

Der 29-jährige Mann soll nach Polizeiangaben alkoholisiert gewesen sein (1,94 Promille). Möglicherweise sei eine Zigarette der Auslöser des Feuers gewesen, heißt es. Aber dies sei jetzt Gegenstand der kriminaltechnischen Untersuchungen.

Ermittelt, so der Polizeisprecher, werde wegen eventueller fahrlässiger Brandstiftung. Der Bewohner könnte eingeschlafen sein, so eine erste Vermutung der Beamten. Der Sachschaden wird mit vorerst 100.000 Euro angegeben.