Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe von Bürgermeister Jürgen Polzehl an die Schwedter Feuerwehr ist in dieser Woche die neue Drehleiter der Stadt offiziell in Dienst gestellt worden. Die Anschaffung war lange geplant. Nach erfolglosen Förderanträgen, vielen Abstimmungen, langer Wartezeit ...