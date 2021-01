Einwohner Pinnows haben ein Bürgerbegehren zur Zukunft ihrer Gemeinde gestartet. Am Freitag wurden Listen mit 208 Unterschriften von der Vertrauensperson Simone Schramm an Bürgermeister Walter Kotzian übergeben, der sie an die stellvertretende Wahlleiterin des Amtes Oder-Welse, Regina Wolske, wei...