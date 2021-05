Die Schlacht um das Rathaus in Schwedt ist offenbar eröffnet. Und offensichtlich wird bei der Bürgermeisterwahl 2021 mit harten Bandagen gestritten. So hat Bürgermeisterkandidat Nino Pawlak am Samstagmorgen eine unverhohlene Drohung in seinem Briefkasten gefunden. Einschüchtern lässt sich der 3...