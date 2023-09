Viele Schulanfänger sind in den vergangenen Tagen den Weg in einen neuen und spannenden Lebensabschnitt gegangen und traten ihre Zeit in den Grundschulen an. Gerade im ländlichen Raum spielen die Busse eine maßgebliche Rolle im mobilen Leben vieler Kinder und Jugendlichen. Daher setzen die Polize...