Wenige Busse, lange Fahrten und schlechte Anschlüsse zur Bahn: Wer in der Uckermark mit dem Nahverkehr in den nächsten Ort will, muss einige Zeit einplanen. Bei einem digitalen Bürgergespräch haben die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) Pl...