In der Uckermark ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit November wieder deutlich gestiegen. In den beiden letzten Monaten dieses Jahres stieg die Zahl um 32 auf bislang 200. Genau vor einem Jahr, im November und Dezember 2020, starben ebenfalls 32 Uckermärker an oder mit der V...