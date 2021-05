Die Uckermärker können mit Zuversicht auf den Donnerstag (20. Mai) blicken: Nachdem der Inzidenzwert (Covid-19-Neuinfektionen an den zurückliegenden sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner) bereits am Sonntag den fünften Tag hintereinander unter 100 lag, ist der am Montag gemeldete Wert n...