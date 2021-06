Das Robert-Koch-Institut hat am Sonnabend für die Uckermark nur zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nach dem bundesweit niedrigsten Wert von 0,8 am Donnerstag und drei Tagen mit 1,7 am Sonntag auf 3,4. Die Uckermark hat bereits den zehnen Tag in...