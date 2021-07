Der Landkreis Uckermark betreibt seit Donnerstag (1. Juli) das Corona-Impfzentrum in Prenzlau in eigener Regie weiter. Impfen bleibt, so Landes-Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher in der Uckermark-Kreisstadt, vor allem wegen des starken Anstiegs der Virus-Deltavariante der wichtigste Weg zur Corona-Abwehr.