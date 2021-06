Der niedrige Wert unter der Marke von 20 bei der Corona-Inzidenz bleibt für die Uckermark trotz dreier neu gemeldeter Fälle in den letzten 24 Stunden erhalten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner, infizierten sich in den zurückliegenden sieben Tagen in unserem Landkreis 18,5 Personen am Covid-19-Virus...