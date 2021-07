Die Nachfrage nach kostenfreien Schnelltests auf Corona ebbt offenbar ab. Das EJF hat seine zwei Teststellen in Schwedt mangels Nachfrage bereits seit einer Woche geschlossen. Der Treff Komm in Schwedt hat angekündigt, am Freitag dieser Woche das letzte Mal zu testen. Das Deutsche Rote Kreuz, das seit März in seinen Begegnungstätten in Schwedt und Angermünde testet und auch die PCR-Tests nach positiven Schnelltests durchführte, schließt be...