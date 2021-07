Die Uckermark ist weiter „Musterländle“ in Brandenburg. Nirgendwo ist die Inzidenz so niedrig wie im Nordosten des Landes. Und dabei könnte die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen in Kürze sogar wieder auf den Wert null fallen.

Denn seit Dienstag h...