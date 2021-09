Die Zahl der Neuerkrankungen an Corona in der Uckermark wieder leicht gesunken. Vom Robert-Koch-Institut wurden am Sonnabend sechs und am Sonntag drei neue Fälle gemeldet. Damit sinkt die Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) wieder von 37,2 am Freitag auf aktuell 33,0...