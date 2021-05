In Gartz war am Dienstag kommunaler Impftag. 300 Frauen und Männer, darunter vor allem Feuerwehrleute, Erzieher, Verwaltungsmitarbeiter, einige Wahlhelfer und noch ungeimpfte Senioren waren zur Corona-Schutzimpfung in die Räume der Volkssolidarität bestellt. Einige hielten sich als Reserve für A...