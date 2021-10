Auf 25,4 ist der Inzidenzwert im Landkreis Uckmark am 3. Oktober 2021 gestiegen. Am 1. Oktober lag er bei 18,6, gewertet an Hand von laborbestätigten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen im Landkreis Uckermark. Diese Daten entsprechen den offiziellen Angaben des Robert-Koch-In...