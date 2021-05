Es bleibt dabei: Seit Tagen kratzt die Inzidenz in der Uckermark an der Marke von 100. Doch gelingt es nicht, diesen Wert nach unten zu durchbrechen. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sind innerhalb von sieben mit dem gefährlichen Coronavirus infizieren. Bezogen wird dieser Wert auf 100.000 ...