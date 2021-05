Zum ersten Mal seit knapp drei Wochen ist am Montag, 3. Mai, der Inzidenzwert (Anzahl der in den zurückliegenden sieben Tagen an Covid-19 Erkrankten, gerechnet auf 100.000 Einwohner) für den Landkreis Uckermark auf einen zweistelligen Wert vor dem Komma gesunken. Exakt wurde der Wert – nach elf ...