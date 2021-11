Die seit einigen Wochen an Sonntagen obligatorische „0“ bei gemeldeten neuen nachgewiesenen Coronafällen in der Uckermark bleibt trügerisch. Aus Brandenburgs nordöstlichstem Landkreis werden stets erst zu Wochenbeginn die Infizierten-Zahlen der zurückliegenden Tage zusammengefasst an das RKI...