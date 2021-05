Die nunmehr dritte Coronawelle ist eindeutig gebrochen. Auch für unseren Landkreis werden weiter sinkende Inzidenzzahlen gemeldet.

Der auf 100.000 Einwohner bezogene Wert von Neuinfizierten in den zurückliegenden sieben Tagen sank am Mittwoch auf 43,7 nach 51,3 an den beiden Tagen zuvor.