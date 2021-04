Der Förderverein Selbsthilfe Schwedt bietet ab dem 8. April in seinem Selbsthilfetreff KOMM am Julian-Marchlewski-Ring kostenlose Tests auf das Corona-Virus an. Anmelden können sich Bürger dafür ausschließlich telefonisch. Die Telefonnummer 03332 267874 ist dafür von 8 bis 15.30 Uhr geschaltet...