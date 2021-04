Zwei neue Angebote für kostenlose Schnelltests auf das Corona-Virus starten diesen Freitag in Schwedt. Ab 6 Uhr steht der Testbus am Grenzübergang nach Polen und ab 10 Uhr läuft ein Aktionstag an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt mit der Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen.

