Der Landkreis Uckermark will in Eigenregie das Corona-Impfzentrum in der Sporthalle der Grabow-Gesamtschule Prenzlau weiterführen, wenn die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) in spätestens zwei Monaten ihre Verantwortung dafür abgibt. Dies haben die führenden Kreispolitiker, das DRK...