Millionenüberschuss für die Stadt Schwedt. Trotz der Belastungen in der Pandemie und der zu erwartenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unternehmen und Betriebe in der Region hat Schwedt im vergangenen Jahr ein Plus von rund 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Da Kämmerer Riccardo Tonk bei de...