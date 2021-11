Die Liste der Kindertagesstätten und Schulen in Corona-Quarantäne im Landkreis Uckermark ist lang. Aktuell sind 17 Kitas und Horte, sowie 25 Schulen betroffen, weil dort Kinder oder Mitarbeiter postiv auf Corona getestet wurden. Das Gesundheitsamt verfolgt in solchen Fällen die unmittelbaren Kontaktpersonen und verordnet nach individueller Prüfung teilsweise Quarantäne.

In Angermünde ist derzeit lediglich der Hort „Abenteuerland“ in der Bruhnschule von teilweise Quarantänemaßnahmen betroffen. In Schwedt sind es dagegen sieben Kitas sowie sieben Schulen. Auch für die Kita und Grundschule in Passow sowie in Gartz gibt es eine teilweise Quarantäne-Anordnung nach postiven Testergebnissen.

Inzidenz in der Uckermark liegt bei 321

Dass der Schwerpunkt der registrierten Neuinfektionen vor allem in Kitas und Schulen liegt, hängt vermutlich damit zusammen, dass hier im Gegensatz zu anderen Bereichen regelmäßig getestet wird.

In der Uckermark wurden innerhalb der letzten sieben Tage 380 Menschen (Stand 14. November 2021) positiv auf den Corona-Virus getestet, bei insgesamt 118.250 Einwohnern im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit derzeit bei 321,4. Am 12. November 2021 betrug dieser Wert 312,9. Damit liegt die Uckermark aber unter dem Landes-Inzidenzwert von aktuell 359.

Die meisten Neuinfektionen betreffen die Altersgruppe zwischen 5 und 14 Jahren, was sich in den Quarantäne-Maßnahmen widerspiegelt.