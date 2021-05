Die Zahl der Coronafälle im Landkreis Uckermark ist leicht gesunken. Lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am 30. April 2021 noch bei 116, so sind es mit Stand 2. Mai 2021 nur noch 112 gemeldete positive Testergebnisse. Drei neue Fälle wurden in Angermün...