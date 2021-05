Genau vor einer Woche, am 12. Mai, ist der Corona-Inzidenzwert (also die Zahl der an Covid-19 Neuerkrankten in den zurückliegenden sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner) erstmals nach vielen Wochen im Landkreis wieder unter die 100 gerutscht. An diesem Mittwoch nun erlebte dieser Wert in de...