Nicht angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Politik haben in der Uckermark immer größeren Zulauf. In Schwedt nahmen am Montagabend mehr als 600 Teilnehmer an einer als Spaziergang für Frieden, Freiheit und Souveränität angekündigten Demonstration teil.

Die Polizei wies mit Lautsprecher a...