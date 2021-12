Am Montag hat das Robert-Koch-Institut den dritten Tag in Folge eine 7-Tage-Inzidenz von 367,9 für die Uckermark gemeldet. Der gleichbleibende Wert, der die Zahl von bestätigten Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tage angibt, liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 5...