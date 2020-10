Auch in der Uckermark steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle weiter an. Der Landkreis meldete vier neue Fälle nachgewiesener Infektionen mit dem Covid-19-Virus seit dem vergangenen Wochenende. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch der Pandemie auf 61 in der Uckermark. Derzeit sind im Kreis neun Personen aktiv erkrankt, 69 Menschen werden in häuslicher Quarantäne betreut.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die bevorstehenden Herbstferien hat Landrätin Karina Dörk darauf hingewiesen, die Lage ernst zu nehmen: „Das einfachste, aber wirksamste Mittel sind die sogenannten AHA-Regeln: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Nur wenn die Infektionszahlen niedrig bleiben, können wir unser Leben ohne allzu große Einschränkungen weiterführen. Jeder Einzelne muss die Risiken selbst einschätzen, abwägen und dann entscheiden“, erklärte Dörk.