Schnell die Maske auch über die Nase gezogen: Auf dem Platz der Befreiung in Schwedt gilt seit Montag an den Markttagen eine Maskenpflicht. Einige Bürger nehmen es immer noch nicht so genau und reagieren erst, wenn sie von den Ordnungshütern angesprochen werden.Das Ordnungsamt der Stadt Schwedt k...