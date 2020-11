Die AfD-Demo gegen den Corona-Lockdown am Sonntag in Schwedt hat möglicherweise ein teures Nachspiel. Die Polizei bestätigte, dass sich im Anschluss an die Demo eine Gruppe von zwölf Personen in einem Geschäft in der Nähe traf und dabei gegen die Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygienereg...