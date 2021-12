Sind Kleinkinder in Einrichtungen ausreichend vor dem Corona-Virus geschützt? Zwar erkranken Kinder in diesem Alter kaum schwer, können das Virus aber weitergeben. Der Kreiskinderelternbeirat der Uckermark (KKEB-UM) macht sich Gedanken darüber, ob die Kinder in den Kindertagesstätten (Kitas) ein...