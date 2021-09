Volle Fahrt voraus: Mit der Linie 1 feiern die Uckermärkischen Bühnen am Sonnabend (11. September) – der Vorhang öffnet sich um 19.30 Uhr – gleich zwei Premieren. Denn gleichzeitig mit dem Musical startet das Team der ubs ein Modellprojekt. So gibt es trotz steigender Inzidenzen auch in der U...