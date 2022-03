Seit Corona ist das Thema Firmeninsolvenzen in den Fokus geraten. Nie zuvor scheinen so viele Firmen gleichzeitig in ihrer Existenz gefährdet zu sein. Ist ein Unternehmen unfähig, seine Schulden oder Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern zu begleichen, kann das ein Insolvenztatbestand sein...