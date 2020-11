Nach 16 positiven Tests am Waldhof Templin sind hunderte Menschen in Quarantäne. Einen weiteren Fall gibt es in Tantow. Gerade in öffentlichen Einrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften gilt der Mindestabstand. Das lässt sich bei privaten Feiern oft nicht umsetzen. Gerade Partys haben die Infektionszahlen in die Höhe getrieben. © Foto: Oliver Schwers