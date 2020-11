Kontaktbeschränkungen: Viele Behörden sind nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Doch bei der Vermittlung von Lehrstellen kommt es auf direkte Gespräche an. Das fehlt jetzt spürbar. Berufsberater in der Uckermark und im Barnim warnen daher: Jugendliche lassen sich bei Lehrstellensuche hängen, weil der Kontakt zu den Vermittlern corona-bedingt abreißt. © Foto: Oliver Voigt