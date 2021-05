Die Uckermärkischen Bühnen in Schwedt stehen unmittelbar vor der Unterschutzstellung als Baudenkmal. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege hat nach einer Besichtigung im April dieses Jahres bestätigt, dass es aktuell die Eintragung in die Denkmalliste vorbereite. In den nächsten Woch...