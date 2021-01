Das Amt Oder-Welse erhält derzeit Amtshilfe von seinen kommunalen Nachbarn. Die Stadt Schwedt, der Zweckverband Zowa und die ehemalige Vizebürgermeisterin von Angermünde leisten Amtshilfe in der geschwächten Verwaltung des Amtes in Pinnow. Das Amt befindet sich in Auflösung, muss aber zusätzli...