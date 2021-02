In der Turnhalle in Passow bleibt kein Platz leer. Wer nicht mehr hineinpasst, verharrt vor der Tür. Was drinnen passiert, wird per Lautsprecher nach draußen übertragen. Denn hier passiert gerade Zukunft, ein historischer Moment.Zum ersten Mal werden alle Einwohner der Gemeinde Mark Landin zu ein...