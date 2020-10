Am 5. Oktober startet der Umbau des Netto-Marktes im Angermünder Grundmühlenweg. Die Filiale von Netto-Markendiscount wird in den nächsten Monaten umgestaltet und erweitert. Die Baugenehmigung vom Landkreis liegt vor. Das Unternehmen will den Verkaufsbereich von jetzt 750 Quadratmetern auf rund 1...