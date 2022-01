Am 20.01.2022, gegen 21:30 Uhr, klopfte es an der Haustür eines 52-Jährigen in Fahrenholz. Als der Mann öffnete, sah er sich zwei Maskierten gegenüber, die umgehend auf ihn einschlugen. Der Geschädigte rief lauthals um Hilfe, woraufhin die Schläger flüchteten und in einem Pick-up davonfuhren.

Der Angegriffene erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die Inspektion Uckermark.